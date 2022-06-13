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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОКОЛО 11 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ ЗА НЕДЕЛЮ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ ПО "БЕЗВИЗУ"
09:13 14.06.2022
Около 11 тысяч иностранцев за неделю посетили Беларусь по "безвизу".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете Беларуси, по сравнению с предыдущей неделей количество безвизовых туристов из соседних стран увеличилось на 3 тысячи.
С начала безвизового режима в нашу страну прибыло 63 342 иностранца: 43 149 граждан Литвы, 14 777 граждан и 5416 неграждан Латвии.
За минувшие выходные в нашу страну без виз въехало 5152 иностранца: 2981 гражданин Литвы, 1178 граждан и 365 неграждан Латвии.
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