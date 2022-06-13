Около 11 тысяч иностранцев за неделю посетили Беларусь по "безвизу".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете Беларуси, по сравнению с предыдущей неделей количество безвизовых туристов из соседних стран увеличилось на 3 тысячи.

С начала безвизового режима в нашу страну прибыло 63 342 иностранца: 43 149 граждан Литвы, 14 777 граждан и 5416 неграждан Латвии.

За минувшие выходные в нашу страну без виз въехало 5152 иностранца: 2981 гражданин Литвы, 1178 граждан и 365 неграждан Латвии.