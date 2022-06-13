Посольство Германии в Минске возобновило выдачу виз гражданам Беларуси. Такая информация размещена на сайте посольства.

«С 11 июня 2022 г. допускается въезд на территорию Германии из Беларуси для любых целей поездок, в том числе туризм и посещение родственников и друзей). Требование предъявления справки о вакцинации, справки о перенесенном заболевании либо результата теста на коронавирус, при въезде на территорию Германии отменяется», - говорится в сообщении.

Диппредставительство также предупреждает, что в связи с повышенным спросом время обработки визовых ходатайств может увеличиться.