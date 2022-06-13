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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ОБСУДИЛИ БУТБ И РТС-ТЕНДЕР НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ


14:41 13.06.2022

Возможные варианты взаимодействия между Белорусской универсальной товарной биржей (БУТБ) и РТС-тендер, одной из крупнейших в России электронных торговых площадок, в области импортозамещения обсуждены в ходе визита в центральный офис БУТБ руководителя департамента по развитию корпоративного бизнеса РТС-тендер Виктора Смирнова.

По мнению российской стороны, площадки БУТБ и РТС-тендер, в сущности, решают схожие задачи и являются взаимодополняющими. Вместе с тем у каждой платформы есть своя целевая аудитория, уникальные преимущества и технические ноу-хау, которые могут представлять взаимный интерес.

«Ознакомившись с функционалом и особенностями вашей площадки, я вижу два направления, по которым мы могли бы наладить сотрудничество. Во-первых, это взаимный доступ к информации о заявках на продажу и покупку, а также к базам участников торгов. Таким образом, у белорусских предприятий появится больше возможностей как для закупки импортозамещающих товаров в России, так и для поставок собственной продукции российским субъектам хозяйствования. Аналогичные возможности откроются и для российских компаний, применяющих наши торговые решения. Второе перспективное направление – обмен опытом и технологиями. Например, у нас достаточно хорошо развиты сервисы скрининга, позволяющие получать максимально подробную информацию о потенциальных деловых партнерах, в том числе производителях импортозамещающих товаров. Такие данные будут, безусловно, полезны для пользователей вашей площадки. Кроме того, во многих регионах России у нас функционируют так называемые «витрины закупок», которые помогают представителям малого и среднего бизнеса предлагать свои товары в рамках муниципальных закупочных процедур. Мы готовы поделиться своими наработками и в этой сфере», – заявил Виктор Смирнов.

Председатель правления БУТБ Александр Осмоловский поблагодарил российского коллегу за предложение о сотрудничестве, отметив, что еще на этапе разработки площадки импортозамещения предполагалось, что она будет обслуживать оба рынка – белорусский и российский.

«В сегодняшних реалиях вопрос импортозамещения актуален как для Беларуси, так и для России, поэтому и решать его необходимо совместно. В этой связи хочу подчеркнуть, что мы открыты для сотрудничества и готовы объединять усилия. Главное – выработать такой формат взаимодействия, который позволит нам получать осязаемые результаты, совершенствовать наши программные продукты и приносить пользу хозяйствующим субъектам обеих стран», – считает руководитель БУТБ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, по итогам встречи стороны договорились детально изучить функциональные и технологические возможности белорусской и российской торговых платформ с целью определения взаимоприемлемого варианта сотрудничества, которое будет способствовать удовлетворению спроса на импортозамещающие товары и в то же время создавать условия для реализации экспортного потенциала обеих стран.
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