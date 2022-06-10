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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ РАССЧИТЫВАЕТ ПРИВЛЕЧЬ НА ПЛОЩАДКУ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ КОМПАНИИ ИЗ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ


13:16 13.06.2022

Импортозамещение может сыграть определяющую роль в дальнейшем развитии биржевой торговли Беларуси со Смоленской областью. Такое мнение высказал начальник управления внешнеэкономической деятельности ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) Александр Башлий в ходе презентации возможностей площадки импортозамещения представителям деловых кругов Смоленской области Российской Федерации.

«С одной стороны, мы насытим внутренний рынок товарами критического импорта, а с другой – обеспечим нашим предприятиям стимул для освоения новых товарных ниш и выпуска конкурентоспособных аналогов импортной продукции», - сказал Александр Башлий.

В онлайн-семинаре, организованном БУТБ совместно с центром поддержки экспорта данного региона, приняли участие руководители более 20 компаний.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, смоленских бизнесменов прежде всего интересовали условия аккредитации на платформе импортозамещения, принципы ее работы, механизм формирования цены, а также преимущества для поставщиков и заказчиков.

Кроме того, в рамках семинара обсуждены перспективы использования биржевых торгов для закупки импортозамещающих товаров в Китайской Народной Республике. В настоящее время на БУТБ работают 84 компании из Китая, включая 3 брокеров, а 1-2 раза в месяц проводятся специальные торговые сессии, ориентированные на рынок Поднебесной. В таких сессиях могут участвовать и смоленские экспортеры, заключая транзитные сделки.

Как отметил Александр Башлий, транзитное направление весьма популярно среди российских компаний, а выход на китайский рынок может стать для него новым драйвером роста.
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