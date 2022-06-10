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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


УКРАИНСКИЙ ГОРОД КАНЕВ РАЗОРВАЛ СОГЛАШЕНИЕ О ПОБРАТИМСТВЕ С КОБРИНОМ


12:13 13.06.2022

Город Канев Черкасской области решил расторгнуть договор о сотрудничестве с Кобрином. Об этом сообщил Каневский городской совет.

В сообщении горсовета отмечается, что Украина с территории Беларуси получила "удар в спину".

"В течение нескольких месяцев с ваших аэродромов поднимаются самолеты, которые разрушают украинские города и села, уничтожают женщин, детей и пожилых людей. Крылатые ракеты, стартующие с белорусских равнин, разрушают больницы, детские сады, школы", - говорится в сообщении.

Многие города-побратимы выразили поддержку Каневу из-за начала агрессии России, но только не Кобрин.

Поэтому соглашение о сотрудничестве между Кобринским районом Брестской области и городом Канев, которое было заключено еще в 2013 году, прекращается.

"В таких условиях мы вынуждены публично заявить о расторжении любых отношений с Кобрином до определения позиции его жителей в отношении кровавой войны, которую развязала Россия», - говорится в официальном сообщении о расторжении договора.

Напомним, Киевсовет 9 июня лишил Минск статуса города-побратима украинской столицы. В тот же день Полтавский городской совет прекратил соглашение о сотрудничестве между Полтавой и городом Барановичи.
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