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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ БУДУТ ОБМЕНИВАТЬСЯ СВЕДЕНИЯМИ О СЕРТИФИКАТАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ НЕОБРАБОТАННЫХ ПРИРОДНЫХ АЛМАЗОВ
11:16 13.06.2022
Министерства финансов Беларуси и Российской Федерации будут обмениваться сведениями о сертификатах международной схемы сертификации необработанных природных алмазов. Соответствующий технический протокол подписали 10 июня 2022 года заместитель министра финансов Беларуси Владислав Татаринович и заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина Беларуси, передача полного объема сведений сертификатов Кимберлийского процесса позволит оперативно получать статистические данные о ввозе и вывозе алмазов и автоматизировать процессы обработки данных.
«Реализация технического протокола должна послужить примером для дальнейшего развития данного направления среди других государств Евразийского экономического союза, а в дальнейшем, и других государств, участвующих в Кимберлийском процессе», - отметили в Минфине.
Кроме того, на встрече обсуждались перспективы развития цифровой торговли ювелирными изделиями на рынках третьих стран в целях наращивания совместного экспорта ювелирной продукции Евразийского экономического союза.
Белорусская сторона проинформировала и о реализации в республике пилотного проекта по маркировке кодами идентификации ювелирных изделий, что позволяет осуществлять прослеживаемость обращения ювелирных изделий от момента их производства до реализации покупателю.
Отмечена положительная динамика в направлениях развития кооперационного сотрудничества субъектов хозяйствования Беларуси и Российской Федерации в ювелирной сфере.
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