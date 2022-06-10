ОАО «Гродно Азот» и российская компания «Союзтекстиль-СТ» (Россия) будут развивать сотрудничество в рамках импортозамещения. В рамках XXVIII Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО-2022 между ОАО «Гродно Азот» и ООО «Союзтекстиль-СТ» подписали меморандум о взаимодействии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Гродно Азот», действие документа направлено на стратегическое сотрудничество по разработке и внедрению в производство высокотехнологичных инновационных продуктов, закупаемых ранее по импорту предприятиями шинной промышленности и по производству резинотехнических изделий.

Ожидается, что этот шаг позволит до конца 2022 года увеличить объемы взаимной торговли на 5 млн долларов.