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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОАО «ГРОДНО АЗОТ» И «СОЮЗТЕКСТИЛЬ-СТ» БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В РАМКАХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
10:11 13.06.2022
ОАО «Гродно Азот» и российская компания «Союзтекстиль-СТ» (Россия) будут развивать сотрудничество в рамках импортозамещения. В рамках XXVIII Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО-2022 между ОАО «Гродно Азот» и ООО «Союзтекстиль-СТ» подписали меморандум о взаимодействии.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Гродно Азот», действие документа направлено на стратегическое сотрудничество по разработке и внедрению в производство высокотехнологичных инновационных продуктов, закупаемых ранее по импорту предприятиями шинной промышленности и по производству резинотехнических изделий.
Ожидается, что этот шаг позволит до конца 2022 года увеличить объемы взаимной торговли на 5 млн долларов.
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