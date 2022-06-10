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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МАЗ ЗАКЛЮЧИЛ ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ АВТОТЕХНИКИ В КАЗАХСТАН НА $1 МЛН
09:13 13.06.2022
Минский автомобильный завод заключил договор на поставку автотехники в Казахстан на $1 млн. Соответствующий документ был подписан на заседании белорусско-казахстанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в работе которого приняли участие первый заместитель коммерческого директора Борис Мущинский и начальник главного управления экономики Александр Телеш.
В рамках делового совета прошли переговоры между Минским автомобильным заводом и представителями бизнес-сообщества Казахстана.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе автозавода, принято решение о создании собственного сервисного центра в Нур-Султане.
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