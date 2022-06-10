МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПАРК «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» И КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МОРДОВИИ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

16:58 10.06.2022 Делегация Мордовии Российской Федерации 9 июня 2022 года посетила индустриальный парк «Великий камень». Как сообщает сайт парка, в рамках визита администрация «Великого камня» и Корпорация развития Республики Мордовия подписали меморандум о сотрудничестве. Документ направлен на развитие деловых связей. Руководство парка рассказало об условиях осуществления инвестиционной деятельности и строительстве инфраструктуры. На заводе «ФАСТ-МАЗ», выпускающим коробки передач, представители делегации ознакомились с производственным процессом.