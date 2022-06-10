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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПАРК «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» И КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МОРДОВИИ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
16:58 10.06.2022
Делегация Мордовии Российской Федерации 9 июня 2022 года посетила индустриальный парк «Великий камень».
Как сообщает сайт парка, в рамках визита администрация «Великого камня» и Корпорация развития Республики Мордовия подписали меморандум о сотрудничестве. Документ направлен на развитие деловых связей.
Руководство парка рассказало об условиях осуществления инвестиционной деятельности и строительстве инфраструктуры. На заводе «ФАСТ-МАЗ», выпускающим коробки передач, представители делегации ознакомились с производственным процессом.
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