Украинский город Полтава расторг соглашение о дружбе с Барановичами. Такое решение 9 июня принял исполком Полтавского городского совета.

Как сообщает интернет-издание «Полтавщина», «решение не подлежит утверждению на сессии Полтавского горсовета и вступает в силу с 24 февраля 2022 года».

Договор о сотрудничестве Полтавы и Барановичей был подписан 25 февраля 2010 года. За 12 лет «Полтавщина» лишь раз упоминала о партнерстве, когда города обменивались делегациями ветеранов в канун 65-летия победы во Второй Мировой войне.

«С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины с аэродрома Баранович постоянно взлетала вражеская транспортная, штурмовая и бомбардировочная авиация в направлении Украины», - говорится в сообщении.