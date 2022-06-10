|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОЛТАВА РАСТОРГЛА СОГЛАШЕНИЕ О ДРУЖБЕ С БАРАНОВИЧАМИ
15:52 10.06.2022
Украинский город Полтава расторг соглашение о дружбе с Барановичами. Такое решение 9 июня принял исполком Полтавского городского совета.
Как сообщает интернет-издание «Полтавщина», «решение не подлежит утверждению на сессии Полтавского горсовета и вступает в силу с 24 февраля 2022 года».
Договор о сотрудничестве Полтавы и Барановичей был подписан 25 февраля 2010 года. За 12 лет «Полтавщина» лишь раз упоминала о партнерстве, когда города обменивались делегациями ветеранов в канун 65-летия победы во Второй Мировой войне.
«С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины с аэродрома Баранович постоянно взлетала вражеская транспортная, штурмовая и бомбардировочная авиация в направлении Украины», - говорится в сообщении.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 10.06.2022
Курсы в банках
на 10.06.2022
Конвертация в банках
на 10.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте