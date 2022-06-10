Заинтересованность в организации поставок продукции сельского хозяйства на рынок Беларуси через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ) выразил посол Венесуэлы в Республике Беларусь Франклин Рамирес Араке во время посещения центрального офиса БУТБ в составе делегации глав и сотрудников зарубежных диппредставительств.

«Не секрет, что в Венесуэле выращивается широкий ассортимент тропических фруктов, которые в значительных объемах экспортируются во многие страны мира. А совсем недавно к нам обратилась крупная компания-поставщик данной продукции с просьбой помочь ей выйти на белорусский рынок. Учитывая, что на биржевой площадке уже работают около 23 тысяч белорусских предприятий, считаю, что здесь мы сможем в кратчайшие сроки найти потенциальных покупателей и наладить регулярные поставки. Разумеется, это лишь первый шаг и в перспективе предлагаю проработать возможность биржевой торговли другой продукцией АПК между Венесуэлой и Беларусью. В этой связи рассчитываю на поддержку и содействие со стороны биржи», – заявил Франклин Рамирес Араке.

Председатель правления БУТБ Александр Осмоловский поддержал предложение венесуэльского дипломата, отметив наличие у биржи успешного опыта реализации плодоовощной продукции и продуктов питания в целом.

«С конца прошлого года мы проводим регулярные торговые сессии по реализации овощей и фруктов белорусского производства. Для фермерских хозяйств и СПК это дополнительный канал продаж и прямой доступ к крупнейшим розничным торговым сетям. Уверен, что и венесуэльские производители смогут воспользоваться нашей площадкой для расширения рынков сбыта и минимизации затрат на маркетинг. Ведь, помимо белорусских компаний, у нас аккредитованы почти 6 тысяч иностранных участников. Поэтому пул платежеспособных покупателей мы обеспечим в любом случае», – подчеркнул Александр Осмоловский.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в рамках встречи с зарубежными дипломатами также обсуждены перспективы сотрудничества по такому актуальному направлению, как импортозамещение. В частности, достигнута договоренность о совместной работе по информированию деловых кругов и привлечению на площадку импортозамещения БУТБ компаний из России, Кыргызстана, Вьетнама, Палестины и Венесуэлы.