Беларусь готова наращивать поставки техники в Курскую область. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с главой Курской области Романом Старовойтом.

Он подчеркнул, что в нынешних условиях важны кооперационные проекты, импортозамещение, эти направления нужно развивать.

"Беларусь - индустриально развитая страна, потому мы всегда начинаем с вопросов взаимодействия в промышленной сфере и производственной кооперации. Вы смогли посетить несколько ведущих белорусских предприятий. Рассчитываем, что вы для себя сделали определенные заметки и мы сможем увеличить поставки в ваш регион востребованной продукции. Надеемся, что белорусские производители найдут свое место и в вашей программе развития электротранспорта", - отметил Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

Еще одно важное направление - строительная сфера.

"Потенциал в этой сфере есть, все зависит только от вашей готовности задействовать белорусские домостроительные организации", - обратил внимание глава белорусского правительства.

Беларусь готова участвовать и в ремонте дорог и сооружений, поставлять дорожно-строительную технику.

Перспективно и сотрудничество в сфере АПК. Делегация Курской области посетила международную специализированную выставку "Белагро", где представлен потенциал Беларуси в этой сфере.

"Это двустороннее движение. Вы увидели, что можем мы. Мы в свою очередь готовы использовать наработки и опыт Курской области", - добавил Роман Головченко.

"Мы внимательно изучили стратегию развития Курской области до 2030 года. Вы поставили себе высокую планку. Мы по мере возможностей готовы внести посильный вклад в это благое дело", - резюмировал премьер-министр.

Белорусский экспорт в Курскую область в 2021 году составил $97,7 млн и увеличился по сравнению с 2020-м на 9,4%. В структуре белорусского экспорта преобладают поставки специфических товаров, котлов центрального отопления, плит, листов, пленки из пластмасс, комплексных синтетических нитей, отходов, полученных при извлечении растительных масел, инсектицидов и гербицидов.