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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР МИНСКОГО АВТОЗАВОДА ПОЯВИТСЯ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ


12:55 10.06.2022

В Ростовской области появится дилерский центр Минского автозавода. Договоренность о строительстве центра достигнута во время встречи делегации донского правительства с заместителем генерального директора - коммерческим директором МАЗа Сергеем Шуляком.

«Ростовская область и Беларусь обладают фактически безграничным потенциалом сотрудничества. Нас интересует не только коммунальная, дорожная, строительная техника и оборудование для сельхозпроизводителей, но и выпускаемый в республике экологичный электротранспорт», – сказал заместитель главы Ростовской области – министр транспорта Владимир Окунев.

Он сообщил, что строительство дилерского центра МАЗ на Дону начнут уже осенью 2022 года. Обслуживать в нем будут технику со всех регионов юга России.

Делегация донского правительства принимает участие в работе 32-й Международной специализированной выставки «Белагро-2022», которая проходит с 7 по 11 июня. В деловой программе посещение ряда коммунальных предприятий, организаций дорожно-транспортного комплекса, крупных производителей специализированной техники и оборудования.
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