|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР МИНСКОГО АВТОЗАВОДА ПОЯВИТСЯ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
12:55 10.06.2022
В Ростовской области появится дилерский центр Минского автозавода. Договоренность о строительстве центра достигнута во время встречи делегации донского правительства с заместителем генерального директора - коммерческим директором МАЗа Сергеем Шуляком.
«Ростовская область и Беларусь обладают фактически безграничным потенциалом сотрудничества. Нас интересует не только коммунальная, дорожная, строительная техника и оборудование для сельхозпроизводителей, но и выпускаемый в республике экологичный электротранспорт», – сказал заместитель главы Ростовской области – министр транспорта Владимир Окунев.
Он сообщил, что строительство дилерского центра МАЗ на Дону начнут уже осенью 2022 года. Обслуживать в нем будут технику со всех регионов юга России.
Делегация донского правительства принимает участие в работе 32-й Международной специализированной выставки «Белагро-2022», которая проходит с 7 по 11 июня. В деловой программе посещение ряда коммунальных предприятий, организаций дорожно-транспортного комплекса, крупных производителей специализированной техники и оборудования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 09.06.2022
Курсы в банках
на 10.06.2022
Конвертация в банках
на 10.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте