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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ И ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МОРДОВИИ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ


12:20 10.06.2022

Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и Центр развития конкурентоспособности Мордовии (ЦРК РМ) подписали 8 июня 2022 г. соглашение о сотрудничестве в рамках бизнес-форума «Беларусь – Мордовия».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, ожидается, что активное взаимодействие двух структур будет способствовать укреплению деловых связей и увеличению товарооборота Беларуси и Мордовии. При этом основное внимание будет уделяться аккредитации предприятий-клиентов ЦРК РМ для участия в биржевых торгах и привлечению на площадку БУТБ заинтересованных компаний из Республики Мордовия, в том числе путем проведения совместных конференций, круглых столов, обучающих семинаров и иных мероприятий по вопросам применения биржевого механизма.

Еще одним приоритетным направлением сотрудничества БУТБ и ЦРК РМ станет наполнение биржевой торговой платформы заявками на покупку и продажу импортозамещающих товаров. В этой связи планируется составить перечень аналогов импортной продукции, которые выпускаются в Беларуси и Мордовии, и обеспечить участие производителей данных товаров в торгах на площадке БУТБ.
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