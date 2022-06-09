МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

МИНСК ЛИШИЛИ СТАТУСА ГОРОДА-ПОБРАТИМА КИЕВА

11:21 10.06.2022 Киевский горсовет принял решение о лишении Минска статуса города-побратима. Как сообщается на сайте горсовета, это решение поддержали 75 депутатов. При этом депутат Киевского городского совета Григорий Маленко допускает восстановление побратимских связей с Минском позже при определенных условиях. «Минск уже вряд ли можно назвать городом-побратимом Киева. Так что нам ничто не мешало принять решение о лишении такого статуса столицы Беларуси. Страны, с территории которой летели ракеты на украинские города и села и осуществлялось вторжение российский войск», - написал мэр Киева Виталий Кличко.