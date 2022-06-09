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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНСК ЛИШИЛИ СТАТУСА ГОРОДА-ПОБРАТИМА КИЕВА
11:21 10.06.2022
Киевский горсовет принял решение о лишении Минска статуса города-побратима.
Как сообщается на сайте горсовета, это решение поддержали 75 депутатов.
При этом депутат Киевского городского совета Григорий Маленко допускает восстановление побратимских связей с Минском позже при определенных условиях.
«Минск уже вряд ли можно назвать городом-побратимом Киева. Так что нам ничто не мешало принять решение о лишении такого статуса столицы Беларуси. Страны, с территории которой летели ракеты на украинские города и села и осуществлялось вторжение российский войск», - написал мэр Киева Виталий Кличко.
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