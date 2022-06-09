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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПЛАНИРУЮТ РЕАЛИЗОВАТЬ СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
10:31 10.06.2022
Руководство Минтранса Беларуси и Ростовской области 9 июня 2022 года обсудили широкий спектр вопросов, касающихся расширения сотрудничества в области транспорта.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, в числе предварительных договоренностей – реализация в регионе проектов по возведению мостов и других инфраструктурных сооружений с участием белорусских дорожных компаний. Эта тема рассматривалась во время рабочей встречи первого заместителя министра транспорта и коммуникаций Алексея Ляхновича с заместителем главы Ростовской области Владимиром Окуневым.
Белорусской стороной озвучено еще одно возможное направление сотрудничества: дорожно-строительные и проектные организации республики готовы предложить свои услуги по созданию аэропортовой инфраструктуры. В числе реализованных ими объектов – взлетно-посадочная полоса в Национальном аэропорту Минск и аэропорту в Орше. В настоящее идут работы над возведением ВПП в Ленинградской области.
Большую заинтересованность у обеих сторон также вызвала тема активизации взаимодействия в области воздушных перевозок. Кроме того, актуальным для российских коллег является вопрос поставки в регион белорусской грузовой и пассажирской техники, особый интерес – к электротранспорту.
В рамках визита в нашу стану делегация Ростовской области посетила один из важнейших реализуемых сегодня в дорожной отрасли объектов – строительство Юго-западного обхода города Могилева. Объект является показательным с точки зрения возможностей белорусских компаний в сфере дорожного строительства.
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