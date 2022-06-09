МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ПО БЕЛОРУССКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ

09:08 10.06.2022 Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Вадим Шагойко и заместитель председателя правительства Амурской области - министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков рассмотрели вопросы сотрудничества в сельскохозяйственной сфере. Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, на состоявшейся 9 июня встрече российская сторона выразила заинтересованность в проектировании и строительстве животноводческих комплексов в Амурской области по белорусским технологиям. В ходе переговоров определены перспективные направления наращивания товарооборота.