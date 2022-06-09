|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ПО БЕЛОРУССКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ
09:08 10.06.2022
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Вадим Шагойко и заместитель председателя правительства Амурской области - министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков рассмотрели вопросы сотрудничества в сельскохозяйственной сфере.
Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, на состоявшейся 9 июня встрече российская сторона выразила заинтересованность в проектировании и строительстве животноводческих комплексов в Амурской области по белорусским технологиям.
В ходе переговоров определены перспективные направления наращивания товарооборота.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 09.06.2022
Курсы в банках
на 10.06.2022
Конвертация в банках
на 10.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте