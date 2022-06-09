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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЛУКАШЕНКО СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ БЕЛАРУСИ И КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕХОДИТЬ ОТ ПРОСТОЙ ТОРГОВЛИ К СОЗДАНИЮ СОВМЕСТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ


18:04 09.06.2022

Беларуси и Курской области необходимо переходить от простой торговли к созданию совместных производств. Об этом сегодня заявил Лукашенко на встрече с главой Курской области России Романом Старовойтом.

В 2020 году в Курской области была принята Стратегия социально-экономического развития до 2030 года. Лукашенко отметил готовность белорусской стороны участвовать в программах по модернизации ключевых секторов экономики российского региона.

"Думаю, что Беларусь в реализации этих планов найдет свое место", - подчеркнул он.

"Нам необходимо переходить от простой торговли к созданию совместных производств. Перспективным представляется создание совместных предприятий, может быть, даже начиная со сборки техники, которая нужна будет в вашем регионе", - сказал Александр Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он отметил, что у Беларуси есть большой и успешный опыт кооперационного взаимодействия по выпуску различных видов техники - от автомобильной до сельскохозяйственной.

"Можем поделиться наработками", - предложил он.

Лукашенко также отметил, что у Беларуси есть необходимые ресурсы для участия в российских программах импортозамещения. Сотрудничество в этом направлении обсуждалось на высшем уровне.

"Пускай мы не достигли огромных высот в товарообороте (это $205-210 млн), но все-таки мы видим приличный прирост, - отметил он. - Нюанс один: у нас отрицательное сальдо. Но мы готовы нивелировать этот недостаток. Главное, есть чем".

Особое внимание, подчеркнул Александр Лукашенко, необходимо сосредоточить на наиболее перспективных направлениях взаимодействия: строительстве, промышленной кооперации, агропромышленном комплексе.

"Мы заинтересованы в наращивании поставок в ваш регион карьерной техники, грузовых автомобилей, сельхозтехники, строительной, дорожной", - сказал он.

Курская область намерена войти в топ-10 российских регионов в сфере устойчивого развития. Белорусская сторона готова оказать содействие в достижение этой задачи, подчеркнул Лукашенко.

"Мы готовы вам оказывать услуги по капитальному ремонту жилья, проектированию, проведению инженерных изысканий. Готовы строить под ключ. Готовы поставлять лифтовое оборудование", - отметил он.

По его словам, стороны могут успешно дополнять друг друга в области агропромышленного комплекса, включая переработку продукции, сельхозмашиностроение, племенное дело, растениеводство и семеноводство.

"Мы с удовольствием подключимся к реализации этих проектов в вашем регионе, - добавил Лукашенко. - Готовы представить современные технологии и оборудование по водоочистке, водоотведению. Чистая вода - это здоровье человека. В Беларуси эта программа успешно реализуется. Если нужно, мы можем подключиться и к реализации подобных направлений на вашей территории".

"Все, что я называл, мы готовы делать под ключ. Не просто торговать, поставлять что-то в вашу область. Не без этого, конечно. Но вы должны понимать и знаете, что продать - это одно. А вот создать совместное производство, спроектировать, построить что-то нужное из социальных, промышленных объектов под ключ - мы можем за это взяться и готовы нести за это ответственность. По цене - качеству конкурентов нам даже в мире трудно будет найти", - заявил Лукашенко.

Он пояснил, откуда у белорусских строителей такие преимущества: "Все хотят заработать огромную сумму, побыстрее построить, неважно как. Мы - люди ответственные, у нас мощнейший государственный сектор. Мы его не развалили. А в силу того, что государство стоит за спиной госкомпаний, строительных трестов, оно и несет соответствующую ответственность на государственном уровне".
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