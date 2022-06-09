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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ПРИОБРЕТЕНИИ ПАССАЖИРСКОЙ ТЕХНИКИ МАЗ


16:57 09.06.2022

Мурманская область заинтересована в приобретении пассажирской техники МАЗ. Это было отмечено во время визита на Минский автомобильный завод делегации российского региона во главе с заместителем губернатора Мурманской области Ольгой Кузнецовой.

Руководство МАЗа подтвердило готовность к сотрудничеству и заверило в способности полностью обеспечить потребность региона не только в пассажирской, но и грузовой, специальной технике.

Как сообщили ЭКОПРЕССС в пресс-службе МАЗ, с делегацией Мурманской области сегодня общался и председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Он подчеркнул, что сотрудничество Минска с Мурманской областью России будет развиваться в различных направлениях. Стороны обсудили развитие сотрудничества в различных социально-экономических сферах. В частности, были рассмотрены вопросы поставок в Мурманскую область коммунальной и пассажирской техники белорусского производства, а также продуктов питания и сельскохозяйственной продукции.

"Мы видим, что в кратчайшие сроки можно реализовать множество совместных проектов с Мурманской областью. Все это мы обсудили во время встречи. Следует отметить широкие перспективы для сотрудничества в области промышленности. Здесь нашим предприятиям есть что предложить друг другу", - сказал Владимир Кухарев.

Председатель Мингорисполкома добавил, что обсуждались вопросы взаимодействия в сельском хозяйстве.

"Наша продукция традиционно пользуется спросом в регионах России. Белорусские предприятия способны подготовить самые современные образцы техники для работы в северных широтах", - уверен Владимир Кухарев.

По его мнению, не менее важно сотрудничество в образовании.

"Большое значение имеет обмен молодежными делегациями, потому что это будущее наших стран", - считает председатель Мингорисполкома.

В заключение он подчеркнул, что будет развиваться и культурный обмен между регионами: "У нас очень много учреждений культуры, которые готовы проявить себя в самых разных направлениях своей деятельности. Мы подготовили план мероприятий, который будет реализован в ближайшее время".
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