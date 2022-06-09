МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ХОЛДИНГ «АМКОДОР» РАСШИРЯЕТ ДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ С ПРИМОРСКИМ КРАЕМ РФ

14:56 09.06.2022 Делегация Приморского края во главе с первым вице-губернатором Верой Щербиной 8 июня 2022 года посетила холдинг «АМКОДОР». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, в рамках переговоров состоялось подписание договора о намерении по реализации инвестиционного проекта. Предметом договора стала реализация инвестиционного проекта по комплектации и инжиниринговой проработке строительства зерносушильного комплекса с элеватором хранения в Приморском крае Российской Федерации.