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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ХОЛДИНГ «АМКОДОР» РАСШИРЯЕТ ДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ С ПРИМОРСКИМ КРАЕМ РФ
14:56 09.06.2022
Делегация Приморского края во главе с первым вице-губернатором Верой Щербиной 8 июня 2022 года посетила холдинг «АМКОДОР».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, в рамках переговоров состоялось подписание договора о намерении по реализации инвестиционного проекта.
Предметом договора стала реализация инвестиционного проекта по комплектации и инжиниринговой проработке строительства зерносушильного комплекса с элеватором хранения в Приморском крае Российской Федерации.
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