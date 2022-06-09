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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РОССИЯ ВЫДЕЛИТ БЕЛАРУСИ $1,5 МЛРД НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММАХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
13:16 09.06.2022
Россия выделит Беларуси финансовую поддержку в объеме $1,5 млрд для участия в программах импортозамещения. Об этом сегодня заявил Лукашенко на встрече с главой Курской области России Романом Старовойтом.
«С президентом Путиным недавно приняли такое решение. С нашей стороны мы предложили россиянам конкретны проекты, которые очень нужны и будут в ближайшее время востребованы не только в Беларуси, но и в Российской Федерации. Россияне выделяют около полутора миллиардов долларов на эти программы только на территории Беларуси. Мы понимаем, что без импортозамещения, особенно по критическим отраслям, так называемому критическому импорту, нам будет очень сложно развиваться», - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
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