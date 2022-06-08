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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДПРИЯТИЯ «МОЗЫРЬСОЛЬ» И «КРАСНЫЙ МОЗЫРЯНИН» ПОДПИСАЛИ В КАЗАХСТАНЕ РЯД КОНТРАКТОВ НА $650 ТЫСЯЧ
12:13 09.06.2022
В рамках визита правительственной делегации Беларуси в Нур-Султан заместитель председателя концерна «Белгоспищепром» Александр Яковчиц принимает участие в 17-м заседании межправительственной белорусско-казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также в заседании белорусско-казахстанского делового совета.
Как сообщает Telegram-канал концерна «Бегоспищепром», в ходе первого дня визита состоялось заседание совета и переговоры между белорусскими и казахстанскими деловыми кругами.
По итогам мероприятия организации концерна «Мозырьсоль» и «Красный Мозырянин» подписали в Казахстане ряд контрактов на общую сумму порядка $650 тысяч.
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