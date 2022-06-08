В рамках визита правительственной делегации Беларуси в Нур-Султан заместитель председателя концерна «Белгоспищепром» Александр Яковчиц принимает участие в 17-м заседании межправительственной белорусско-казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также в заседании белорусско-казахстанского делового совета.

Как сообщает Telegram-канал концерна «Бегоспищепром», в ходе первого дня визита состоялось заседание совета и переговоры между белорусскими и казахстанскими деловыми кругами.

По итогам мероприятия организации концерна «Мозырьсоль» и «Красный Мозырянин» подписали в Казахстане ряд контрактов на общую сумму порядка $650 тысяч.