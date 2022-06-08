Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Сергей Федченко и министр сельского хозяйства и животноводства Никарагуа Эдвард Сентено Гадеа рассмотрели перспективы сотрудничества в области сельского хозяйства.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, в ходе состоявшейся 8 июня 2022 г. встречи стороны договорились о сотрудничестве в области животноводства, ветеринарии, аграрного образования, обмене опытом в области растениеводства.

Беларусь заинтересована в поставках из Никарагуа: тростникового сахара-сырца, кофе, какао-бобов, полуфабрикатов из фруктов для производства детского питания.