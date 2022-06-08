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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И НИКАРАГУА РАССМОТРЕЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
11:15 09.06.2022
Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Сергей Федченко и министр сельского хозяйства и животноводства Никарагуа Эдвард Сентено Гадеа рассмотрели перспективы сотрудничества в области сельского хозяйства.
Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, в ходе состоявшейся 8 июня 2022 г. встречи стороны договорились о сотрудничестве в области животноводства, ветеринарии, аграрного образования, обмене опытом в области растениеводства.
Беларусь заинтересована в поставках из Никарагуа: тростникового сахара-сырца, кофе, какао-бобов, полуфабрикатов из фруктов для производства детского питания.
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