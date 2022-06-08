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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ПРИВЛЕЧЕНИИ БЕЛОРУССКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОДОРОГ
10:09 09.06.2022
Первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович провел переговоры с первым заместителем председателя комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области Александром Васильченко.
Алексей Ляхнович отметил, что не так давно состоялась встреча белорусской делегации с заместителем главы Курской области по вопросам строительства социальных объектов и жилья, реконструкции и строительства автодорог, а также мостовых сооружений. По итогам встречи российская сторона выразила заинтересованность в участии белорусских проектировщиков и строителей в реализации объектов дорожного строительства Курской области.
Как сообщает Telegram-канал Минтранса, белорусские предприятия «Белавтодор», «БелдорНИИ» и «Белгипродор» готовы подробно представить свои возможности и обсудить перспективы сотрудничества.
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