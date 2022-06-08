Базой сотрудничества Беларуси и Казахстана является производственная кооперация. Об этом рассказал первый заместитель премьер-министра Николай Снопков.

"Базой нашего сотрудничества является производственная кооперация. На территории Казахстана работает семь белорусских предприятий, среди них "Гомсельмаш", МТЗ, "Бобруйскагромаш". Они поступательно наращивают поставки машинокомплектов в Казахстан для производства техники", - сказал Николай Снопков, которого цитирует пресс-служба правительства.

Что касается новых перспектив взаимодействия, он отметил, что обсуждалось производство пожарных машин на основе шасси МАЗ и предприятия "Пожснаб".

"Это новая перспективная ниша, которую нужно заполнять нашей техникой", - обратил внимание первый заместитель премьер-министра.

Говоря о торговом сотрудничестве, Николай Снопков сообщил: "Мы можем нарастить взаимные поставки с Казахстаном на $200 млн".