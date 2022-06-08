МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БАНК РАЗВИТИЯ И ТАДЖИКСКИЙ АМОНАТБАНК ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ЭКСПОРТНОМ КРЕДИТОВАНИИ БЕЛОРУССКИХ ПОСТАВОК

13:49 08.06.2022 8 июня прошло 15-е заседание белорусско-таджикской межправительственной комиссии по вопросам торгово экономического сотрудничества под председательством министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игоря Брыло и министра сельского хозяйства Таджикистана Саъди Каримзода. Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода Беларуси, по итогам заседания подписано базовое соглашение между ОАО «Банк Развития Республики Беларусь» и ГСБ Республики Таджикистан «Амонатбанк» об экспортном кредитовании белорусских поставок.