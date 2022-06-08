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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БАНК РАЗВИТИЯ И ТАДЖИКСКИЙ АМОНАТБАНК ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ЭКСПОРТНОМ КРЕДИТОВАНИИ БЕЛОРУССКИХ ПОСТАВОК
13:49 08.06.2022
8 июня прошло 15-е заседание белорусско-таджикской межправительственной комиссии по вопросам торгово экономического сотрудничества под председательством министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игоря Брыло и министра сельского хозяйства Таджикистана Саъди Каримзода.
Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода Беларуси, по итогам заседания подписано базовое соглашение между ОАО «Банк Развития Республики Беларусь» и ГСБ Республики Таджикистан «Амонатбанк» об экспортном кредитовании белорусских поставок.
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