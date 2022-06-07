Беларусь и Приморский край в 2021 году увеличили товарооборот почти в два раза. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Леонид Заяц во время встречи с делегацией Приморского края.

"С Приморским краем мы сотрудничаем на протяжении многих лет. С каждым годом совместный товарооборот увеличивается. За 2021 год он составил $32,7 млн - рост практически в два раза. Мы поставляем промышленную, сельскохозяйственную технику, продовольственные товары, в целом постоянно расширяем номенклатуру поставок. По итогам работы четырех месяцев этого года товарооборот вырос почти в 1,9 раза", - сказал Леонид Заяц, которого цитирует пресс-служба правительства.

По его словам, делегация Приморского края приехала с новыми интересными предложениями. В частности, намечается тесная кооперация в вопросах промышленности, сельского хозяйства. Российский регион интересует подготовка специалистов АПК, вопросы семеноводства, создание совместных предприятий.

Также обсуждался вопрос загрузки контейнеров на территории Беларуси, чтобы они не шли пустыми обратно в Приморский край. Сейчас через белорусскую территорию проходит более 500 таких контейнеров, добавил заместитель премьер-министра.

Кроме того, Леонид Заяц отметил, что на Дальнем Востоке силами МАЗа, МТЗ и Дальневосточного центра создана демонстрационная площадка белорусской техники.

"У нас очень обширная программа дальнейшего сотрудничества, и она будет постоянно дополняться", - заключил он.