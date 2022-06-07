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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ БЕЛОРУССКО-КУБИНСКОЙ СОВМЕСТНОЙ КОМИССИИ ПО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ ПРОШЛО В ГАВАНЕ
11:32 08.06.2022
Десятое заседание белорусско-кубинской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству прошло 7 июня 2022 г. в Гаване.
Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков. Также в ее состав вошли представители министерств иностранных дел, сельского хозяйства и продовольствия, ведущих предприятий промышленности, финансовых учреждений, Администрации индустриального парка «Великий камень».
Кубинская делегация была представлена руководством ведущих министерств и коммерческих компаний.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе посольства Беларуси на Кубе, в ходе работы межправительственной комиссии стороны обозначили основные меры по наращиванию темпов белорусско-кубинского товарооборота, а также обсудили ряд перспективных двусторонних проектов.
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