Десятое заседание белорусско-кубинской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству прошло 7 июня 2022 г. в Гаване.

Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков. Также в ее состав вошли представители министерств иностранных дел, сельского хозяйства и продовольствия, ведущих предприятий промышленности, финансовых учреждений, Администрации индустриального парка «Великий камень».

Кубинская делегация была представлена руководством ведущих министерств и коммерческих компаний.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе посольства Беларуси на Кубе, в ходе работы межправительственной комиссии стороны обозначили основные меры по наращиванию темпов белорусско-кубинского товарооборота, а также обсудили ряд перспективных двусторонних проектов.