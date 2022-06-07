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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


У БЕЛАРУСИ И ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЕСТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО НАРАЩИВАНИЯ ТОВАРООБОРОТА - МИНЭКОНОМИКИ


10:49 08.06.2022

У Беларуси и Владимирской области есть значительные резервы для дальнейшего наращивания товарооборота. Об этом заявил 7 июня 2022 года заместитель министра экономики Сергей Митянский в ходе встречи с директором Департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области Российской Федерации Константином Демидовым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, стороны обсудили развитие сотрудничества в агропромышленной сфере, проанализировали выполнение плана мероприятий по реализации соглашения между правительством Беларуси и администрацией Владимирской области о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве на 2021-2023 годы.

Сергей Митянский отметил значительный рост товарооборота между нашей страной и этим российским регионом. По итогам четырех месяцев 2022 года он составил 104,5 млн долларов и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 17,3%.

«Наращивание взаимной торговли в текущих условиях приобретает особое значение для поддержания устойчивости наших экономик. При этом уже наработаны и проверены временем деловые контакты между нашими предпринимателями, и есть значительные резервы для дальнейшего наращивания поставок. Беларусь, со своей стороны, готова увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции, тракторов, комбайнов, автомобилей и иных товаров. Мы видим, что потенциал действительно велик. Бренд «Сделано в Беларуси» хорошо «раскручен» и пользуется заслуженным авторитетом у российских потребителей», – подчеркнул заместитель министра экономики.

Участники встречи обсудили перспективные направления взаимодействия. Российский гость выразил интерес к успехам белорусских селекционеров по выведению новых сортов сельскохозяйственных культур. Также потенциал имеет сотрудничество в области подготовки и переподготовки кадров для аграрного сектора.

Константин Демидов подтвердил намерение администрации Владимирской области организовать официальный визит расширенной делегации осенью в Беларусь.
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