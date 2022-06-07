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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ПЛАНИРУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДУБАЙ КАК ХАБ ДЛЯ ДОСТУПА НА РЫНКИ ТРЕТЬИХ СТРАН


09:11 08.06.2022

Директор Национального центра маркетинга Николай Борисевич 7 июня 2022 г. встретился с Саедом Алавади, руководителем эмиратской компании Dubai Industries & Exports, которая занимается содействием развитию бизнес-контактов с зарубежными странами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, в рамках переговоров собеседники условились выработать и обменяться перечнями приоритетной продукции, в поставках которой заинтересованы обе страны, а также обновить меморандум о сотрудничестве, подписанный между сторонами в 2018 году.

Была также достигнута договоренность об организации визита эмиратской бизнес-делегации в Беларусь и проведении осенью текущего года совместного мероприятия для белорусского бизнеса, посвященного перспективам использования Дубая как хаба для доступа на рынки третьих стран.

Dubai Industries & Exports является аффилированной структурой Департамента экономического развития Дубая и осуществляет комплексную поддержку эмиратских экспортеров и импортеров при выходе на рынки зарубежных стран. Организация создана указом правительства Дубая.
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