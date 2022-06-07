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КАНЦЛЕР ГЕРМАНИИ ИСКЛЮЧАЕТ ОСЛАБЛЕНИЕ САНКЦИЙ ПРОТИВ БЕЛАРУСИ В ОБМЕН НА "ЗЕРНОВОЙ КОРИДОР" ДЛЯ УКРАИНЫ


17:09 07.06.2022

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил возможность компромиссов с Александром Лукашенко по поводу санкций против Беларуси в обмен на предоставление "зернового коридора" из Украины в порты балтийских государств. Об этом он сказал в общении со СМИ во время визита в Литву, пишет "Европейская правда".

"Не может идти речь об отказе от санкций, которые мы наложили на Лукашенко. Транспортный коридор не должен становиться предпосылкой для этого… Мы попытаемся найти какое-либо общее решение с другими странами и ООН", - сказал он.

Шольц подчеркнул, что именно Россия ответственна за невозможность нормального экспорта зерна из Украины. Он отметил также, что какие бы коридоры ни согласовались, следует гарантировать, что РФ не сможет злоупотреблять ими для своих целей.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не может рассматривать вариант "зернового коридора" через Беларусь.

В свою очередь Лукашенко заявил генсеку ООН, что готов предоставить "зерновой коридор" через Беларусь в порты стран Балтии, если в этих портах разрешат загружать и белорусские товары.
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