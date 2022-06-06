СЭЗ «Брест» готова нарастить поставки мебели в Таджикистан. Конкретные соглашения, которые послужат основой налаживания взаимовыгодного сотрудничества, достигнуты в ходе визита директора компании Honai man Навруза Махмаджиёева.

Как сообщает Telegram-канал концерна «Беллесбумпром», компания является собственником крупного салона-магазина товаров для дома в Душанбе, а также сетью региональных магазинов, имеет опыт работы с белорусскими предприятиями по поставкам в Таджикистан мебели и иных товаров.

Махмаджиёев посетил «Ивацевичдрев», «БРВ-Брест», «АНРЭКС», «Инволюкс», «Пинскдрев», ознакомился с образцами выпускаемой продукции, провел переговоры по налаживанию сотрудничества, организации поставок мебели в Таджикистан.

По мнению Махмаджиёева, мебель белорусских производителей отличается высоким качеством в сочетании с привлекательными ценами, что делает ее весьма конкурентоспособной на рынке страны. Немаловажную роль играет возможность доставки товаров на приемлемых условиях. Это создает хорошие предпосылки для долгосрочного, взаимовыгодного партнерства.