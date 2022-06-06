|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СЭЗ «БРЕСТ» ГОТОВА НАРАСТИТЬ ПОСТАВКИ МЕБЕЛИ В ТАДЖИКИСТАН
12:18 07.06.2022
СЭЗ «Брест» готова нарастить поставки мебели в Таджикистан. Конкретные соглашения, которые послужат основой налаживания взаимовыгодного сотрудничества, достигнуты в ходе визита директора компании Honai man Навруза Махмаджиёева.
Как сообщает Telegram-канал концерна «Беллесбумпром», компания является собственником крупного салона-магазина товаров для дома в Душанбе, а также сетью региональных магазинов, имеет опыт работы с белорусскими предприятиями по поставкам в Таджикистан мебели и иных товаров.
Махмаджиёев посетил «Ивацевичдрев», «БРВ-Брест», «АНРЭКС», «Инволюкс», «Пинскдрев», ознакомился с образцами выпускаемой продукции, провел переговоры по налаживанию сотрудничества, организации поставок мебели в Таджикистан.
По мнению Махмаджиёева, мебель белорусских производителей отличается высоким качеством в сочетании с привлекательными ценами, что делает ее весьма конкурентоспособной на рынке страны. Немаловажную роль играет возможность доставки товаров на приемлемых условиях. Это создает хорошие предпосылки для долгосрочного, взаимовыгодного партнерства.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 06.06.2022
Курсы в банках
на 07.06.2022
Конвертация в банках
на 07.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте