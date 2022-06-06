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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В БЕЛАРУСИ ВАКЦИН ПРОТИВ COVID-19 ПРОИЗВОДСТВА КУБЫ ОБСУЖДЕНЫ В МИНСКЕ
11:17 07.06.2022
В Минске состоялась встреча директора Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Дмитрия Гринько с послом Кубы в Беларуси Сантьяго Перес Бенитесом.
Как сообщает Telegram-канал Минздрава Беларуси, основная тема переговоров - перспективы применения в Беларуси вакцин против COVID-19 Soberana и Soberana Plus разработанных институтом вакцин Finlay и производящихся предприятием BIOCEN.
Вакцины Soberana и Soberana Plus разрешены к применению на Кубе для детей с 3-х лет и взрослых. В клиниспытаниях для применения вакцин (для детей) приняли участие 318 детей и подростков. Данная вакцина разрешена к экстренному применению в Венесуэле, Никарагуа и Иране. Вакцина Soberana Plus представляет собой субъединичную вакцину, является одноразовой вакциной (универсальный бустер).
В ходе встречи обсуждалась возможность локализации фармпроизводств.
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