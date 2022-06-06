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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МТЗ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА КУБЕ
09:11 07.06.2022
ОАО «Минский тракторный завод» рассматривает возможность участия в программе модернизации и развития сельского хозяйства Кубы. Об этом сообщает Telegram-канал МТЗ.
Согласно информации, делегация Кубы посетила предприятие и провела переговоры об участие МТЗ в программе модернизации и развития сельского хозяйства острова Свободы.
На переговорах посол Кубы в Республике Беларусь Сантьяго Перес Бенитес отметил, что кубинцы заинтересованы не только в поставках новых тракторов BELARUS, но и в восстановлении белорусской техники, которая уже работала или работает на кубинской земле.
Отметим, что в 2021 году в Республику Куба было отгружено 283 трактора BELARUS.
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