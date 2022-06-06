ОАО «Минский тракторный завод» рассматривает возможность участия в программе модернизации и развития сельского хозяйства Кубы. Об этом сообщает Telegram-канал МТЗ.

Согласно информации, делегация Кубы посетила предприятие и провела переговоры об участие МТЗ в программе модернизации и развития сельского хозяйства острова Свободы.

На переговорах посол Кубы в Республике Беларусь Сантьяго Перес Бенитес отметил, что кубинцы заинтересованы не только в поставках новых тракторов BELARUS, но и в восстановлении белорусской техники, которая уже работала или работает на кубинской земле.

Отметим, что в 2021 году в Республику Куба было отгружено 283 трактора BELARUS.