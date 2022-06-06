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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРИОСТАНОВЛЕНО ЧЛЕНСТВО БЕЛАРУСИ В БОЛОНСКОМ ПРОЦЕССЕ
17:13 06.06.2022
Приостановлено членство Беларуси в Болонском процессе. Об этом говорится на официальном сайте Европейского пространства высшего образования (ЕПВО) и Болонского процесса.
«На заседании Болонской группы (BFUG LXXX), которое состоялось 11 и 12 апреля 2022 года в Страсбурге, было принято решение приостановить право представительства Беларуси в Европейском пространстве высшего образования», - говорится в сообщении.
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