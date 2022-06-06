МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПРИОСТАНОВЛЕНО ЧЛЕНСТВО БЕЛАРУСИ В БОЛОНСКОМ ПРОЦЕССЕ

17:13 06.06.2022 Приостановлено членство Беларуси в Болонском процессе. Об этом говорится на официальном сайте Европейского пространства высшего образования (ЕПВО) и Болонского процесса. «На заседании Болонской группы (BFUG LXXX), которое состоялось 11 и 12 апреля 2022 года в Страсбурге, было принято решение приостановить право представительства Беларуси в Европейском пространстве высшего образования», - говорится в сообщении.