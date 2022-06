МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

KASPERSKY И МТС CLOUD ОТКРЫВАЮТ ОБЛАЧНЫЙ ДОСТУП К КОМПЛЕКСНЫМ РЕШЕНИЯМ ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

15:46 06.06.2022 Kaspersky, международная компания, работающая в сфере информационной безопасности, и МТС, телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявили о сотрудничестве. Партнерство двух лидеров IT-рынка откроет белорусским бизнес-пользователям доступ к передовым решениям в области корпоративной информационной безопасности, в том числе уникальным для нашей страны сервисам на базе Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA) & Kaspersky Endpoint Detection and Response (KEDR), Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA) и других решений для киберзащиты бизнеса. Благодаря партнерству Kaspersky с МТС Cloud эти решения впервые будут предоставляться в качестве услуг на базе облачных технологий оператора с размещением всех необходимых ресурсов в дата-центре МТС. Такой подход позволит компаниям-заказчикам значительно снизить расходы и риски, связанные с обеспечением информационной безопасности, как за счет оптимизации издержек на создание и обслуживание собственной инфраструктуры, так и за счет привлечения экспертизы специалистов информационной безопасности облачного провайдера. Решения доступны даже для компаний, не располагающих своими вычислительными мощностями в МТС Cloud. «МТС Cloud активно развивает портфель облачных решений для обеспечения информационной безопасности. Объединив технические возможности МТС, как телекоммуникационного оператора и облачного провайдера с уникальными разработками Kaspersky как одного из ключевых игроков рынка информационной безопасности, мы сможем предоставить нашим клиентам качественно новый уровень защиты корпоративной инфраструктуры от киберугроз и атак», - отметил Артем Максименко, руководитель МТС Cloud. Комплексная услуга по защите инфраструктуры от сложных угроз на базе платформы Kaspersky Anti Targeted Attack (KATA) и Kaspersky Endpoint Detection and Response (KEDR) позволяет своевременно выявлять многоступенчатые действия злоумышленников в сети и противодействовать им за счет применения передовых технологий обнаружения, анализа целевых атак на базе динамического машинного обучения и поведенческого анализа как на уровне сети, так и на уровне рабочих мест. В зависимости от задач клиента решения могут применяться как совместно, так и по отдельности: KATA — для комплексной защиты от целевых атак на всех ключевых участках инфраструктуры, KEDR — для автоматизации процессов обнаружения угроз и реагирования на них. Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA) — решение класса SIEM (Security Information and Event Management), предназначенное для централизованного сбора, анализа и корреляции событий информационной безопасности в режиме реального времени из различных источников данных для выявления потенциальных киберинцидентов и их своевременной нейтрализации. Продукт предоставляет пользователю единую консоль мониторинга, анализа и расследования инцидентов информационной безопасности. Его ключевыми преимуществами являются комплексный подход к противодействию сложным угрозам и целевым атакам, возможность встроить его в существующую ИТ- и ИБ-инфраструктуру предприятия и соблюдение всех требований со стороны внешних регулирующих органов.