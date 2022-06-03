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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БОЛЕЕ 52 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ С НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ "БЕЗВИЗА"
12:49 06.06.2022
За восемь недель безвизовым режимом воспользовались 52846 иностранцев. Об этом сообщает Госпогранкомитет.
Согласно информации, за это время Беларусь посетили 35864 граждан Литвы, 4602 негражданина и 12362 гражданина Латвии.
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