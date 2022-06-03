В рамках IV Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2022» в Сибае 2 июня состоялось совещание ОАО «МАЗ» с предприятиями Башкортостана, организованное Министерством внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан и представительством АНО Конгресс-бюро Башкортостан «Офис-группа» в Республике Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома Беларуси, в ходе совещания обсуждалось укрепление торгово-экономических отношений между двумя республиками с учетом необходимости импортозамещения и разработки новых векторов взаимовыгодного сотрудничества. Участники совещания обсудили закупки комплектующих у предприятий Башкортостана и поставки техники ОАО «Минский автомобильный завод» (МАЗ) для нужд башкирских предприятий.

В итоге было решено создать специальную рабочую группу по сотрудничеству между МАЗом и предприятиями Башкортостана. Ее состав будет определен ориентировочно к 9 июня, а на первом заседании планируется определить программу работы по конкретным проектам.

Первый заместитель премьер-министра правительства Башкортостана – министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов напомнил, что Башкортостан и Беларусь связывают давние крепкая дружба и партнерство — между ними уже более 20 лет действует соглашение о сотрудничестве.

Башкортостан активно взаимодействует с МАЗом — заинтересована в закупках его техники (особенно дорожно-строительной и коммунальной) в рамках отдельного инвестпроекта и обратных поставках запчастей и комплектующих собственного производства, а также в локализации производства у себя. Рустам Муратов отметил, что МАЗ со своими компетенциями и опытом активно интегрируется в экономику Башкортостана.

В качестве примера такой успешной интеграции Рустам Муратов привел реанимацию троллейбусного завода в Уфе при участии белорусских партнеров.

Об актуальных вызовах и их влиянии на двустороннее сотрудничество говорил на совещании и заместитель министра промышленности Беларуси Дмитрий Харитончик. По его словам, новые обстоятельства создают определенные сложности в ведении бизнеса и двустороннем взаимодействии, но вместе с тем и открывают дополнительные возможности — например, по созданию новых цепочек поставок комплектующих.

Замглавы белорусского Минпрома обозначил основные направления, по которым республика могла бы более активно сотрудничать с Башкирией, — техника БелАЗ, тракторы, дорожная техника, лифты, трансформаторные двигатели, дизель-генераторы, компрессоры и др.

«Мы очень заинтересованы в поиске партнеров и работе именно в части совместного производства, совместной сборки. Мы с вами работаем на уровне где-то порядка $80 млн в год и видим, что потенциал намного больше. И здесь основным драйвером может стать МАЗ», - подчеркнул Дмитрий Харитончик.