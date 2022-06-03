На площадке Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2022» подписано бессрочное соглашение о сотрудничестве между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана и ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, документ направлен на локализацию производства коммунальной техники на территории Башкортостана, обновление парка коммунальной техники региона, а также на решение вопросов поставки техники для нужд Башкортостана в приоритетном порядке.

Генеральный директор Белебеевского завода «Автонормаль» Тимур Галиахметов и заместитель генерального директора – директор по закупкам Минского автомобильного завода Евгений Захаров подписали дорожную карту в рамках ранее достигнутых договоренностей об освоении и поставке крепежных деталей и пружин производства.