Беларусь планирует расширить присутствие стройорганизаций в Калужской области. Об этом заявил министр архитектуры и строительства Беларуси Руслана Пархамовича во время встречи 2 июня 2022 года с главой области Владиславом Шапшой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства, в связи с этим в составе делегации Беларуси были руководители строительной отрасли из Витебского, Гомельского, Могилевского, Брестского облисполкомов, представители компаний застройщиков.

«На мой взгляд, настало время придать новый импульс той динамике, которая уже достигнута. Порядка шести домостроительных комбинатов к концу текущего года будут заниматься строительством на калужской земле. Мы также продолжаем заниматься и социальными стройками. В ближайшее время введем в эксплуатацию школу в Медыни. У нас есть надежда, что мы продолжим строить социальные объекты», – сказал Руслан Пархамович.

Глава региона Владислав Шапша констатировал, что за прошедшие восемь лет в рамках соглашения о сотрудничестве между правительствами Калужской области и Республики Беларусь реализован ряд успешных проектов. В частности, в машиностроении, агропромышленном комплексе, сфере информационных технологий, образовании, туризме. «Отдельные слова благодарности строителям: в различных частях области построено более 30 многоквартирных домов, кроме этого, школы, детские сады и площадки, парки. Качество работы очень высокое. Мы всегда ставим в пример многим нашим строителям то, как работают белорусы», – подчеркнул Владислав Шапша.

По словам главы региона, Калужская область – в числе лидеров страны по итогам ввода квадратных метров на душу населения в трехлетней ретроспективе.

«Мы строим много жилья. Стройка несет мультипликативный эффект, поэтому, невзирая на сложности, идем вперед», – сказал он.

Владислав Шапша также пригласил белорусских строителей стать участниками социально значимых для региона проектов.

«Мы приглашаем вас самое непосредственное участие принять в важных для нас проектах: строительстве жилья для детей-сирот, для граждан, которые переселяются из аварийного жилья, и развитии просто жилищного строительства», – добавил он.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено строительству белорусской компанией жилого комплекса «Веснушки».

«Наши белорусские партнеры планируют полностью завершить проект жилого комплекса «Веснушки» в Калуге в 2024 году и готовы продолжить строительство жилья в этом микрорайоне», – сказал Владислав Шапша.

В свою очередь министр Руслан Пархамович пояснил, что держит на личном контроле завершение строительства многоквартирных домов в микрорайонах «Веснушки» и «Анненки». «Мы готовы продолжать участвовать в строительстве жилья и дальше», – подчеркнул он.

В завершение встречи стороны обсудили строительство бетонных дорог. В частности, был отмечен большой опыт Беларуси в данном направлении.