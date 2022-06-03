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ИП «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» И АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ, ТЕХНОПАРКОВ И ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН РФ ПЛАНИРУЮТ СОТРУДНИЧАТЬ


17:25 03.06.2022

Руководство администрации индустриального парка «Великий камень» и Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России 2 июня 2022 года провели переговоры в формате видеоконференции.

Как сообщает сайт парка, стороны обсудили перспективные направления сотрудничества.

Руководство администрации парка рассказало о преференциальном режиме «Великого камня» и условиях для ведения бизнеса.

Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России создана в 2011 году и объединяет объекты технологической и промышленной инфраструктуры, управляющие компании особых экономических зон, промышленных кластеров и технопарков. Включает в себя более 110 организаций из 50 субъектов Российской Федерации.
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