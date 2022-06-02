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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БУТБ ПРОВЕЛА ПРЕЗЕНТАЦИЮ ТОРГОВ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЕЙ ДЛЯ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ КЫРГЫЗСТАНА
16:13 03.06.2022
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) поделилась опытом и наработками в сфере биржевой торговли продукцией агропромышленного комплекса на внутреннем рынке и на экспорт в ходе онлайн-конференции, собравшей порядка 20 представителей делового сообщества Кыргызстана – преимущественно организаций сельскохозяйственной отрасли.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, мероприятие было организовано по запросу Кыргызской фондовой биржи с целью ознакомления кыргызских сельхозпроизводителей с возможностями и преимуществами использования биржевого механизма в торгово-закупочной деятельности.
Особое внимание в презентации БУТБ было уделено экономической выгоде от участия в биржевых торгах. Так, благодаря росту цен по итогам торговых сессий только за первые 4 месяца 2022 г. белорусские экспортеры продукции АПК дополнительно заработали более $3 млн. Ввиду высокого уровня конкуренции на торгах по некоторым товарным позициям разница между стартовой ценой и ценой продажи превышала 30%. Ожидается, что с учетом текущей конъюнктуры на мировом рынке сельхозпродукции аналогичную эффективность биржевой механизм сможет обеспечить и в Кыргызстане.
Интерес у кыргызской стороны также вызвали транзитные сделки, заключаемые между компаниями-нерезидентами Республики Беларусь. В этом случае биржевая площадка служит инструментом хеджирования, минимизируя риски участников внешнеторговой деятельности. В 2021 г. такие сделки были особенно популярны у компаний из России и стран Прибалтики.
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