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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЛУКАШЕНКО И ГЕНСЕК ООН ОБСУДИЛИ ТРАНЗИТ УКРАИНСКОГО ЗЕРНА ЧЕРЕЗ БЕЛАРУСЬ


14:53 03.06.2022

Лукашенко и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили по телефону вывоз зерна с территории Украины.

Лукашенко четко обозначил позицию по данной теме, сообщает его пресс-служба. В частности, Беларусь готова к поставкам украинского зерна в балтийские порты через территорию нашей страны. Страна также готова оказывать всяческую помощь по его перевалке белорусским железнодорожным транспортом, выделив для этого необходимые мощности.

Александр Лукашенко предложил генеральному секретарю ООН за столом переговоров с участием представителей Беларуси, Украины и балтийских стран (готовых предоставить порты) урегулировать проблемы в обозначенном вопросе. При этом главное, как было обозначено в разговоре, чтобы эти порты (Германии, Польши, балтийских стран, России) были открыты и для белорусских товаров. То есть чтобы, создав условия для транзита украинского зерна, в портах, которые будут осуществлять его перевалку, была возможность грузить и товары из Беларуси.

Антониу Гутерриш попросил небольшую паузу в несколько дней, чтобы переговорить с руководством заинтересованных стран и определить условия поставок на международные рынки украинского зерна через Беларусь.
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