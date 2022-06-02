|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НА IX ФОРУМЕ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ ПЛАНИРУЕТ ПОДПИСАТЬ РЯД ДОКУМЕНТОВ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
13:55 03.06.2022
Витебская область примет участие в IX Форуме регионов Беларуси и России, который пройдет 30 июня – 1 июля в Гродно. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома.
Согласно информации, на форуме Витебская область планирует подписать ряд документов о сотрудничестве. В частности, соглашение между Витебским облисполкомом и правительством Пензенской области об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.
Кроме того, запланировано подписание «дорожной карты» на 2022-2025 годы по реализации соглашения между Витебским облисполкомом и правительством Саратовской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах.
Также будет подписано соглашение о дружбе и сотрудничестве между Новополоцким горисполкомом и Администрацией Островского района (Псковская область).
В период подготовки к форуму 28 субъектов хозяйствования Витебской области подписали 142 коммерческих контракта на сумму 3,8 млрд российских рублей и 3 млн долларов США.
Доля Российской Федерации во внешнеторговом обороте Витебской области составляет 68,3%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 02.06.2022
Курсы в банках
на 03.06.2022
Конвертация в банках
на 03.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте