Витебская область примет участие в IX Форуме регионов Беларуси и России, который пройдет 30 июня – 1 июля в Гродно. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома.

Согласно информации, на форуме Витебская область планирует подписать ряд документов о сотрудничестве. В частности, соглашение между Витебским облисполкомом и правительством Пензенской области об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

Кроме того, запланировано подписание «дорожной карты» на 2022-2025 годы по реализации соглашения между Витебским облисполкомом и правительством Саратовской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах.

Также будет подписано соглашение о дружбе и сотрудничестве между Новополоцким горисполкомом и Администрацией Островского района (Псковская область).

В период подготовки к форуму 28 субъектов хозяйствования Витебской области подписали 142 коммерческих контракта на сумму 3,8 млрд российских рублей и 3 млн долларов США.

Доля Российской Федерации во внешнеторговом обороте Витебской области составляет 68,3%.