Беларусь и Ленинградская область намерены использовать новые возможности, которые открываются в текущей ситуации, связанной с санкционным давлением. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков во время заседания совместной комиссии по развитию сотрудничества Беларуси и Ленинградской области РФ.

"Высокий представительный уровень делегации свидетельствует об интересе к развитию всестороннего взаимодействия с Беларусью. В 2021 году товарооборот превысил $700 млн. Уровень прироста в 30%, который мы наблюдали в 2021 году, сохранился и в первом квартале 2022 года. Естественный процесс развития сотрудничества несколько интенсифицирован текущей ситуацией. Тем не менее, полагаю, потенциал нашего двустороннего взаимодействия до конца еще не раскрыт. Мы должны использовать те возможности, которые открыла перед нами ситуация", - сказал Николай Снопков, которого цитирует пресс-служба правительства.

Он отметил перспективы развития сотрудничества в промышленной сфере, включая поставки пассажирской, дорожно-строительной, коммунальной техники, в сферах сельского хозяйства, строительства, реализации инфраструктурных проектов. Особое внимание будет уделено расширению взаимодействия в сфере науки, образования, спорта, туризма, сохранения исторической памяти.

Первый вице-премьер подчеркнул, что нужно определить дополнительные точки роста, достичь конкретных договоренностей.

"Нужны "горячие списки" взаимных поставок, которые будут компенсировать товарные потоки, выпавшие из-за действий недружественных стран. Думаю, прежде всего мы должны определить быстро и качественно эти "горячие списки", объемы и сроки взаимных поставок, конкретизировать на этой основе направления взаимодействия по тем компетенциям, которые развиты на наших территориях", - отметил он.