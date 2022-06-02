В Москве с 1 по 3 июня 2022 года проходит заседание Экспертного совета по инфраструктуре пространственных данных Государственного комитета по имуществу Беларуси и Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации.

Экспертный совет возглавляет первый заместитель генерального директора Национального кадастрового агентства Сергей Левчик.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном кадастровом агентстве Беларуси, в ходе заседания рассматривается возможность размещения на Геопортале инфраструктуры пространственных данных государств – участников СНГ информации об инвестиционных площадках, подготовка информационно-аналитического отчета по результатам предпроектного обследования состояния работ с пространственными данными в государствах – участниках СНГ.

Кроме того, обсуждаются дальнейшие направления деятельности Экспертного совета, а также ряд организационно-технических вопросов, связанных с функционированием совета. На заседании сформирован перечень рабочих органов Экспертного совета и состав ответственных исполнителей с учетом стоящих перед советом задач.

В мероприятии принимают участие специалисты Государственного комитета по имуществу Беларуси, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Национального кадастрового агентства, РУП «Белгеодезия», РУП «Проектный институт «Белгипрозем».