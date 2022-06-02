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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МАЗ И ПАО «АВТОДИЗЕЛЬ» ВЫРАБОТАЛИ СТРАТЕГИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА
10:48 03.06.2022
Делегация руководителей ПАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод) во главе с генеральным директором дивизиона «Силовые агрегаты» Константином Рухани посетила Минский автомобильный завод.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома Беларуси, в ходе переговоров с руководством МАЗа стороны обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся работы в условиях санкционного давления, реализации техники на российском рынке, нормативно-технических требований к экологическим стандартам.
По итогам встречи был выработан ряд стратегий по продвижения и реализации техники МАЗ с двигателями внутреннего сгорания производства Ярославского моторного завода.
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