Беларусь готова нарастить поставки техники и продовольствия в Ленинградскую область. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко 2 июня 2022 года во время встречи с главой Ленинградской области Александром Дрозденко.

Он подчеркнул, что важно определить направления развития сотрудничества. По его мнению, важнейшее из них - агропромышленный комплекс.

"Беларусь готова реализовывать взаимовыгодные проекты, заинтересована во взаимодействии в области племенного скотоводства. Белорусским субъектам хозяйствования было бы интересно принять участие в выполнении мероприятий программы развития сельского хозяйства Ленинградской области. Это и строительство хранилищ для зерна, для плодоовощной продукции, другой инфраструктуры, оснащение необходимым оборудованием", - отметил Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

"Что касается белорусских продуктов питания, это хорошо известные российским потребителям товары. Они присутствуют как в торговых сетях, так и в магазинах шаговой доступности. Мы готовы увеличивать при необходимости объем поставок продовольственной продукции. Здесь проблем нет, любые заявки будут выполнены", - подчеркнул премьер-министр.

Еще одно важное направление - поставки дорожной, пассажирской, коммунальной, сельскохозяйственной техники. "Готовы наращивать поставки, все возможности для этого есть. Например, уже в четвертом квартале можем приступить к поставкам пассажирских автобусов МАЗ для области, если вами будет принято такое решение", - отметил Роман Головченко.

Кроме того, белорусские строительные компании заинтересованы участвовать в реализации жилищных программ в Ленинградской области.

Объем двусторонней торговли Беларуси и Ленинградской области за последние 10 лет увеличился в 1,8 раза. Экспорт белорусских товаров возрос за этот период в 1,9 раза.

В 2021 году товарооборот вырос до рекордных $710,4 млн (на 35,4% к показателю 2020-го). Экспорт из Беларуси тоже достиг максимальных показателей за рассматриваемый период - $336,6 млн (рост на 37,3%). Основу экспорта составили поставки специфических товаров, горячекатаных прутков из нелегированной стали, алюминиевых прутков и профилей, нечесаных синтетических волокон, металлоконструкций из черных металлов, цемента, мебели и ее частей, древесно-волокнистых плит, мужской одежды, мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы.

За январь-март 2022 года товарооборот составил $159,3 млн и по сравнению с первым кварталом 2021-го увеличился на 29,5%. Экспорт - $71,9 млн (рост на 34,1%). Ленинградская область занимает третье место среди регионов России, в которые поставляются наибольшие объемы белорусской продукции.