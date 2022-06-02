Вице-премьер Беларуси Юрий Назаров и первый вице-премьер Татарстан Рустам Нигматуллин обсудили перспективы сотрудничества: увеличение товарооборота и развитие взаимной интеграции.

«Сегодня Беларусь и Россия работают в новой реальности - реальности тотального санкционного давления со стороны недружественных государств. И с учетом поставленных главами наших государств задач, на мой взгляд, необходима качественная перезагрузка двусторонних отношений и поиск новых точек роста во взаимной торговле», - подчеркнул Юрий Назаров, которого цитирует Telegram-канал правительства.

Вице-премьер отметил, что Беларусь готова дополнительно нарастить объемы поставок в Татарстан металлокорда, лифтов, зерно- и кормоуборочной техники, тракторов и автомобилей МАЗ. Кроме того, «Белавтодор» готов начать строительство автодороги Шавлы - Бавлы на участке Алексеевское-Альметьевск.

Также стороны подтвердили взаимный интерес сотрудничества в легкой и деревообрабатывающей промышленности, а также нефтехимической сфере.