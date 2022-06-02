ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.06.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ОБЪЯВИЛА ОБ УХОДЕ ИЗ БЕЛАРУСИ


15:56 02.06.2022

Hewlett Packard Enterprise официально объявила о сворачивании деловых операций в Беларуси и России.

«После приостановки поставок и продаж в России и Беларуси в конце февраля компания HPE внимательно следила за ситуацией. Для нас больше нецелесообразно продолжать деятельность в России и Беларуси, и мы продолжаем планомерно сворачивать наш оставшийся бизнес в этих странах. Мы стремимся к прозрачному общению с пострадавшими членами нашей команды, клиентами и партнерами, поскольку мы сворачиваем деловые операции в двух странах», - говорится в заявлении компании.

Сразу после вторжения России в Украину гендиректор HPE Антонио Нери заявил, в компании решили взять паузу в 90 дней.

Hewlett Packard Enterprise была образована в 2015 году в результате раздела Hewlett-Packard.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.06.2022
валюта курс
EUR 2.6673
USD 2.5810
RUB 4.1905
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7490 +0.0817
USD 2.5958 +0.0148
RUB 4.2245 +0.034
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7600 2.7700
USD 2.5980 2.6090
RUB 3.3000 4.1800
подробнее

Конвертация в банках
на 02.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0620 1.0770
EUR/RUB 65.5000 81.0000
USD/RUB 62.0000 78.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте